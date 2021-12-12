Москва, , 11:18 — REGNUM Яркая комета Леонарда подойдёт на минимальное расстояние к Земле и станет доступна для наблюдений невооружённым глазом 12 декабря. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Комета на ночном небе skeeze

Планета названа в честь открывшего её астронома Грегори Джорджа Леонарда. Он обнаружил её в ходе наблюдений в обсерватории Маунт-Леммон в январе 2021 года.

К началу декабря звёздная величина (числовая характеристика яркости) кометы достигла +7m, что почти совпадает со звёздной величиной Нептуна.

12 декабря комета приблизится к Земле на минимальное расстояние (около 35 млн км). Яркость кометы в это время может достичь +3m или +2m.

«К Земле приближается комета, которая обещает стать ярчайшей кометой года», — отмечают в Московском планетарии.

Комета Леонарда видна на всей территории России. При наблюдении утром её нужно искать над восточной частью горизонта. Лучшим временем для наблюдения станут вечерние сумерки 12 декабря.

В январе 2022 года комета Леонарда пройдёт вблизи Солнца. После этого она навсегда покинет Солнечную систему.