Тверь, , 11:17 — REGNUM Тела двух человек — мужчины и девушки — обнаружены в квартире в Твери, начата проверка. Об этом 12 декабря сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Сообщение об обнаружении тел мужчины и девушки 1996 г. и 2002 г. рождения в квартире дома по ул. Новочеркасской города Твери поступило накануне.

На телах видимых телесных повреждений не обнаружено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Твери от отравления суррогатным алкоголем умерли два человека. Врачи пытались спасти отравленных людей, но этого сделать не удалось.