Вашингтон, 12 декабря 2021, 11:09 — REGNUM В случае «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден направит американские войска в восточноевропейские страны Североатлантического альянса (НАТО). Он заявил б этом 11 декабря, его слова приводит пресс-служба Белого дома.
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По словам американского президента, в случае, если «вторжение» России на территорию Украины произойдет, войска США будут направлены в страны, находящиеся на восточном фланге НАТО.
При этом он опроверг планы о размещении на Украине американского военного контингента.
«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 («Бухарестская девятка» — Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», —сказал Байден.
В то же время, он уточнил, что предупредил об этом президента России Владимира Путина в ходе состоявшихся 7 декабря переговоров в формате видеосвязи.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Москве заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак встретится с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.