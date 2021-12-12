Вашингтон, 12 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В случае «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден направит американские войска в восточноевропейские страны Североатлантического альянса (НАТО). Он заявил б этом 11 декабря, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

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По словам американского президента, в случае, если «вторжение» России на территорию Украины произойдет, войска США будут направлены в страны, находящиеся на восточном фланге НАТО.

При этом он опроверг планы о размещении на Украине американского военного контингента.

«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 («Бухарестская девятка» — Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», —сказал Байден.

В то же время, он уточнил, что предупредил об этом президента России Владимира Путина в ходе состоявшихся 7 декабря переговоров в формате видеосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в Москве заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козаквстретится с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.