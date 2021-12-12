Барнаул, , 11:07 — REGNUM В Барнауле устранено повреждение на теплосети на улице Северо-Западной, 54. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Ремонт теплосети в Барнауле Barnaul.org

В настоящее время система заполнена, управляющие компании начали подключать к теплу жилые дома.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 11 декабря, в Барнауле произошло повреждение теплосети диаметром 100 мм по улице Северо-Западная. Это повлекло за собой провал дорожного полотна и отключение отопления в трёх домах по адресам ул. Северо-Западная, 54, 56, 58а.

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