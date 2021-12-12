Северный район, Оренбургская область, , 11:26 — REGNUM В Оренбургской области выясняют обстоятельства отравления пятерых человек угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Газовое оборудование

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области

По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило спасателям в 05:12 по местному времени. В доме на ул. Юбилейной в селе Северное отравились двое взрослых и три ребёнка, из которых две девочки и мальчик. Их госпитализировали.

Свою проверку проводит и прокуратура. Как сообщало ИА REGNUM, возможно, причиной произошедшего стали неполадки в работе газового оборудования.

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