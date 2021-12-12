Луганск, , 11:01 — REGNUM В Луганской народной республике (ЛНР) с начала пандемии зафиксировано 3005 летальных исходов после заболевания COVID-19. Об этом 12 декабря сообщает Министерство здравоохранения ЛНР.

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При этом за прошедшие сутки выявлено семь новых смертей пациентов с COVID-19.

По состоянию на 11 декабря в ДНР на лечении находились 552 человека, были выписаны из медучреждений с отрицательными тестами на COVID-19 35 человек.