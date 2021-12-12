Тоджинский район, Тыва, 12 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку по факту обрушения породы и гибели работника в шахте горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения в Туве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Предварительно установлено, что 11 декабря в подземном руднике в Тоджинском районе произошло обрушение крупногабаритного камня. В этот момент в шахте находились пять человек, один из которых погиб на месте. Остальные не пострадали.

«На место происшествия выехали заместитель начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Тыва Насс П.А., и.о. прокурора Тоджинского района Эрин А.В.» — отметили в прокуратуре.

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