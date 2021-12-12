Астрахань, 12 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Скелет мамонта, жившего около 115 тысяч лет назад, обнаружили палеонтологи в ходе экспедиции в Астраханскую область. Об этом рассказал старший научный сотрудник Астраханского музея-заповедника Дамир Соловьёв агентству ТАСС.

Павел Ищенко ИА REGNUM Мамонт

Экспедиция из состава сотрудников музея была организована после того, как житель села Ленино сообщил учёным о находке крупных костей неизвестного животного. В указанном районе палеонтологам удалось обнаружить ряд костей мамонта, включая полностью сохранившуюся берцовую кость и кости черепа.

Соловьёв отметил, что компактное размещение костей скелета в правильном анатомическом порядке свидетельствует о том, что они принадлежат одной особи мамонта. Он объяснил, что такие находки являются редкими — в последний раз в Астраханском районе хорошо сохранившийся скелет мамонта был найден в 1996 году.

Анализ зубов показал, что обнаруженная особь относится к южным мамонтам. Сейчас учёные работают над уточнением пола и возраста животного. По предварительным данным, обнаруженный скелет принадлежит самке мамонта, жившей около 115 тысяч лет назад.