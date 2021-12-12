Лондон, , 10:53 — REGNUM Влияние штамма коронавируса «Омикрон» на течение пандемии смоделировали ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) в докладе правительству Великобритании. Об этом 12 декабря сообщает The Guardian.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По данным ученых, в случае оптимистичного варианта развития ситуации до апреля в Англии от COVID-19 могут погибнуть 24,7 тыс. человек, в случае пессимистичного — 74,8 тыс.

Также указывается, что, по мнению экспертов, если не будут приняты дополнительные меры ограничений, разновидность коронавируса «Омикрон» станет причиной новой волны циркуляции SARS-CoV-2, что будет способствовать более частым госпитализациям.

Кроме того, отмечается, что при оптимистичном сценарии ожидается высокий иммунный ответ у граждан страны и эффективность бустерных прививок, и тогда в период до 30 апреля могут быть госпитализированы 175 тыс. пациентов и еще 24,7 тыс. — могут умереть от нового заболевания.

При этом при пессимистичном сценарии предполагается низкий иммунный ответ у жителей Британии и тогда, если не предпринять дополнительные меры, как считают ученые, будет госпитализировано 492 тыс. человек и 74,8 тыс. пациентов может умереть от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Великобритании за последние сутки выявили более 54 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.