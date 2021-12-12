Москва, , 10:53 — REGNUM 12 декабря в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха прогреется до — 5 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

12 декабря днем и в ночь на 13 декабря в столице России прогнозируют температуру в пределах — 5 … — 3 градусов, в Московской области — до — 8 градусов. Ожидается небольшой снег, гололедица, ветер — 4−9 м/с.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, 12 декабря в мегаполис придёт резкое потепление, и продержится до конца недели. Причиной станет теплый атмосферный фронт, приближающийся с запада.