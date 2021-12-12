Элиста, 12 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. На новом медицинском факультете в Калмыцком государственном университете имени Городовикова будет создано 50 целевых мест. Абитуриенты не только будут на бюджетной основе изучать педиатрию и лечебное дело. Молодым специалистам окажут помощь в трудоустройстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

«В 2022 году будет первый набор студентов. Мы планируем 25 педиатрических и 25 лечебных целевых мест. Это первый набор в истории Калмыкии. <…> Такие планомерные решения по вопросам системы здравоохранения республики приведут к тому, что в ближайшее время мы не будем испытывать кадрового дефицита», — цитирует РИА Калмыкия министра здравоохранения РК Юрия Кикенова.

ИА REGNUM сообщало, что достигнуто соглашение с медицинскими организациями, где студенты будут проходить практику.