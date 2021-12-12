Горно-Алтайск, , 10:48 — REGNUM В Республике Алтай из-за непростой санитарно-противоэпидемической ситуации День Конституции отмечают в онлайн-формате. Об этом заявил в своём поздравлении глава региона Олег Хорохордин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конституция РФ Duma.gov.ru

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«В школах республики проходят открытые уроки, посвященные Конституции РФ, подготовлен всероссийский тест на знание главного правового документа для граждан России, в социальных сетях организованы акции», — отметил он.

По его словам, основной закон страны позволяет обеспечить условия для устойчивого развития демократического, суверенного, социального государства, а также является прочной основой для построения устойчивого гражданского общества в регионе.

Руководитель региона поздравил жителей с праздником, пожелав им новых достижений во имя республики и всей страны.