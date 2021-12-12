Москва, , 10:43 — REGNUM «Сельская» надбавка к пенсии с 1 января 2022 года будет доступна гражданам РФ также после переезда в город, передает корреспондент ИА REGNUM.

Село

При этом с этой даты надбавку также будут начислять гражданам, которые ее ранее утратили из-за перемещения в более крупный населенный пункт.

Надбавка к фиксированной части пенсии положена и гражданам, длительное время проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Правительство РФ в июне 2021 года утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Её размер составляет 25%.

Сейчас дополнительный бонус к пенсии могут получать граждане, которые до 1992 года работали в российских колхозах, машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях. При этом они должны проживать в сельской местности.

Такая же надбавка полагается пенсионерам, занятым в растениеводстве и животноводстве после 1992 года, даже если основным видом деятельности организации было не сельское хозяйство.

Читайте ранее в этом сюжете: В Совфеде рассказали о сохранении «сельских» надбавок при переезде