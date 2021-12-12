Элиста, , 10:43 — REGNUM В Калмыкии 12 декабря заметно похолодает и ожидается ветреная погода. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Ветер

Согласно прогнозу Калмыцкого гидрометцентра, в течение дня в степной республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость ветра будет достигать 7−12 метров в секунду, местами — порывы до 18 метров в секунду.

В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до −2…+3 градусов. В Элисте будет морозно, максимально воздух прогреется лишь до нулевой отметки.