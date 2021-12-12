Барнаул, , 10:42 — REGNUM По случаю Дня Конституции Российской Федерации, отмечаемого сегодня, 12 декабря, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко напомнили жителям региона, что этот праздник — дань уважения традициям России, ее правовой системе.

Конституция РФ Sokolniki.com

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«Уже около 30 лет Основной Закон является прочным фундаментом нашего многонационального государства, определяет векторы его развития. В прошлом году в нашей стране состоялось эпохальное событие: мы проголосовали за поправки в Конституцию, которые закрепили необходимость уважения к человеку труда, защиты детей и семьи, исторической правды и национального суверенитета.

Россияне сделали выбор в пользу стабильности и устойчивости политической системы, сохранения культурных традиций и социальных гарантий. Убеждены, что, опираясь на потенциал Конституции, поддерживая друг друга, мы справимся с любыми вызовами, преодолеем трудности и обязательно достигнем поставленных целей.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и всего самого доброго!», — сказано в поздравительном обращении первых лиц Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, сити-менеджер Барнаула Вячеслав Франк в своем поздравлении горожанам отметил, что принятие Основного закона 12 декабря 1993 года позволило укрепить российскую государственность, обеспечить единство и независимость страны.

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