Красноярск, , 10:37 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки подтвердили 678 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, наибольший прирост зафиксирован в Красноярске (177 новых носителей).

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Диагноз также подтвердился у жителей городов Ачинск (+42), Шарыпово (+40), Лесосибирск (+38) и Минусинск (+29). Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 161 444.

«Под медицинским наблюдением на дому находится всего 53 175 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 067 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки — 4 227», — отметили в управлении.