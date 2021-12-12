Питтсбург, США, 12 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» переиграл с минимальным счетом команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

skeeze Хоккей

Игра состоялась на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственной во встрече заброшенной шайбы стал Брок Макгинн (6-я минута).

Отметим, в следующем мачте «Питтсбург», одержавший четвертую подряд победу, 15 декабря примет у себя клуб «Монреаль Канадиенс». «Анахайм» этим поражением прервал свою победную серию из двух игр подряд и 13 декабря гостях встретится с командой «Сент-Луис Блюз».