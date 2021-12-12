Москва, 12 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему в 1990-е иногда приходилось подрабатывать частным извозом. Он заявил об этом в фильме «Новейшая история», тизер которого 11 декабря показал телеканал «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как напомнил российский лидер, в 1990-е годы в России сложилась тяжелая экономическая ситуация и тогда многие квалифицированные специалисты с трудом зарабатывали на жизнь.

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал Путин.

При этом в 2018 году президент РФ в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин» рассказал, что был готов работать таксистом после своего ухода с работы из мэрии Санкт-Петербурга, когда Анатолий Собчак проиграл на выборах мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент РФ Владимир Путина рассказал, что в числе сотрудников правительства России в начале 1990-х годов был как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.