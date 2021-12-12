Иркутск, , 10:35 — REGNUM Мэрия Иркутска подала заявку на бюджетный кредит для покупки 110 трамваев. Общая их стоимость — три миллиарда рублей, сообщает сегодня, 12 декабря, телеграм-канал «Иркутск №1».

Трамвай Сагдеев Дмитрий

Инфраструктурный кредит составит 30% от этой суммы. Ещё 7,5% — средства частного инвестора, 24,5% — средства Фонда национального благосостояния, 38% — коммерческие кредиты. Как сообщается на сайте «Горэлектротранса», сейчас на маршруты выходят 44 вагона. Общее количество подвижного состава — 58 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, из десяти трамваев, которые Москва подарила Ангарску, два оказались нерабочими. Из официального сообщения следует, что материальное положение трамвайного предприятия настолько плохое, что «Собянинские» трамваи скорее добавили проблем.

Читайте также: «Собянинские» трамваи оскандалились в Приангарье