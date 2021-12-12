Нью-Дели, , 10:32 — REGNUM Личный аккаунт Нарендры Моди — премьер-министра Индии — в Twitter был взломан неизвестными, в данный момент доступ к нему уже восстановлен. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе премьера.

«Аккаунт @narendramodi в Twitter был скомпрометирован. Дело передано в Twitter, учетная запись была немедленно защищена», — передает сообщение РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Моди призвали игнорировать сообщения, которые в период взлома были опубликованы в учетной записи.