Нью-Дели, 12 декабря 2021, 10:32 — REGNUM Личный аккаунт Нарендры Моди — премьер-министра Индии — в Twitter был взломан неизвестными, в данный момент доступ к нему уже восстановлен. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе премьера.
«Аккаунт @narendramodi в Twitter был скомпрометирован. Дело передано в Twitter, учетная запись была немедленно защищена», — передает сообщение РИА Новости.
Ранее в пресс-службе Моди призвали игнорировать сообщения, которые в период взлома были опубликованы в учетной записи.