Берлин, , 10:32 — REGNUM Общие продажи полностью электрических и гибридных автомобилей немецкой компании BMW превысили отметку в один миллион. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эмблема BMW The Car Spy

Член совета директоров BWM Питер Нот рассказал, что доля гибридных авто в общем объёме продаж электрифицированных моделей составила около 70%. Он добавил, что гибридные модели продолжат играть важную роль в ближайшем будущем.

В BMW рассчитывают, что к 2030 году на долю полностью электрических моделей будет приходиться не менее половины мировых автопродаж компании. Уже к 2025 году в компании рассчитывают продать 2 млн электромобилей.

Ранее член совета директоров BMW Милан Неделькович заявил, что к 2024 году главный завод компании в Мюнхене полностью прекратит производство двигателей внутреннего сгорания.