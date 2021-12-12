Москва, , 10:22 — REGNUM Выплатить годовую премию персоналу в качестве вознаграждения в 2021 году готовы 43% работодателей, следует из данных опроса SuperJob (сервис по подбору вакансий). В доковидном 2019 г. выплатить премии всем сотрудникам были готовы 15% компаний, в 2020 г. — 17%.

Вознаградить всех сотрудников намереваются 20% работодателей, еще 23% — намерены выдавать премии выборочно. 36% — не планируют выплачивать премию по итогам года, 21% — не определились.

В опросе приняли участие 1 тыс. работодателей и 2,5 тыс. представителей экономически активного населения с постоянной работой из 213 населенных пунктов страны. Исследование проводилось 20 ноября — 7 декабря 2021 г.

Ранее сервис Rabota.ru провел такой же опрос. По его результатам, около 65% работодателей планируют выдать премию сотрудникам по итогам года, 35% — воздержатся.