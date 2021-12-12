Москва, , 10:21 — REGNUM Российское движение школьников (РДШ) в День конституции провело презентацию нового объекта на сервере «Виртуальная Россия» в игре Minecraft. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом 11 декабря минувшего года, в преддверии Дня Конституции, РДШ представило новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия» и на сегодняшний день там возведено руками активистов 12 различных объектов.

Также активисты движения рассказали о беспрецедентном по масштабу виртуальном проекте, который выполнен по инициативе и руками детей.

«В прошлом году мы с моими друзьями решили открыть сервер по Майнкрафту, где будем строить Россию. Сейчас вот постройка, которую мы строим, — это Конституция России, вот такая она будет построена прямо на сервере в Майнкрафте», — рассказал активист РДШ Александр С.

«Мне очень нравится идея РДШ с виртуальной Россией на сервере Youcrafts. Занимаясь в Майнкрафте, дети развивают компетенции цифровой экономики. Например, такую компетенцию как коммуникация и кооперация в цифровой среде. Как минимум, для них это интересно. Интересно познавать мир совсем по-другому», — добавил активист РДШ Данила Т.

При этом инициаторами идеи появления построек на сервере стали сами дети — более 1000 активистов РДШ тестировали сервер и вносили свои предложения по развитию проекта, обсуждали и строили. Благодаря их усилиям, игроки могут играть в виртуальной России, а также возводить там достопримечательности своих городов и регионов. Так, приурочив свою работу к седьмой годовщине присоединения Крыма к России, активист РДШ Иван А. из Липецка воссоздал в игре живописную достопримечательность Севастополя — Херсонес. А ученик Гудевичской средней школы ко Дню народного единства воссоздал павильон Выставочно-Торгового центра «Беларусь».

"Ровно год назад был дан старт этому проекту, и он уже привлек огромное количество внимания: информационный бум с памятником «Родина мать зовет», сотрудничество с игроками из других стран, масштабные мероприятия и все большое число интересующихся сервером игроков. Мы планируем продолжать жизнь проекта и масштабировать его и дальше, тем более, что ребята сами инициируют новые постройки!» — заявила исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Отметим, презентация проекта прошла на площадке детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА в прошлом году. Тогда в виртуальную реальность игры Minecraft энтузиасты со всех уголков России перенесли в знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани и памятник «Оборона Севастополя».