Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону полностью выгорел склад лакокрасочных материалов, расположенный в Советском районе. Площадь пожара, которому был присвоены третий ранг сложности, составила 1,4 тыс. кв. метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар 34.мвд.рф

Огонь на складе вспыхнул ближе к 17:00 мск 11 декабря. Пламя распространилось по всей площади. Борьба с огнём длилась в течение семи часов. На подмогу пожарным прибыл пожарный поезд. В 23:55 мск была объявлена полная ликвидация пожара.

После крупного пожара прокуратура Ростовской области начала проверку. На месте происшествия работали 115 человек, 33 единицы техники. Полицейские обеспечивали охрану общественного порядка и организовывали объезд транспортного потока от места возгорания по смежным улицам.

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