Москва, 12 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Главе комитета Госдумы по контролю Олегу Морозову («Единая Россия») очень понравилась речь лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, так как из нее многое становится ясным.

Council.gov.ru Олег Морозов

«Мне речь Муратова понравилась! Она хороша тем, что сразу становится ясно — с кем вы, коллективный Муратов», — отметил Морозов в телеграм-канале.

«Вы с теми, кто хочет войны с моей страной, ибо зовёте не замечать этого. Вы с теми, кто сделал целью жизни разрушение моей страны, ибо они у вас правы и невиновны по определению. Вы с теми, кто объявил мою страну вечным ГУЛАГом, да ещё зарабатывает на этом. Вы с теми, кто посылает на верную смерть ваших коллег-журналистов. Вы всегда с теми, кто против нас!» — рассуждает парламентарий.

А дальше, по его мнению, «можно сколько угодно говорить про журналистскую объективность, про долг, про справедливость».

«Но правда в том, что вы всегда и по любому случаю, без единого изъятия будете с теми, кто хочет беды в моей стране. В том-то и дело, что всегда и без изъятий! За то и премия!» — резюмировал Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в своей нобелевской речи сравнил ситуацию с правозащитниками и журналистами, покидающими Россию из-за применения законодательства об «иноагентах», с «философским пароходом», на котором из России уехали сотни виднейших представителей интеллектуальной элиты.