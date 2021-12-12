Баунтовский район, Бурятия, 12 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Баунтовском районе Бурятии вынесли приговор двум местным жителям 48 и 38 лет, которых обвиняли в разбойном нападении на двух женщин. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районного суда.

Работники тыла

В январе 2020 года приятели сделали маски, надели перчатки и ворвались в дом, где проживали 83-летняя ветеран тыла и её 60-летняя дочь. При этом один из нападавших нанёс не менее пяти ударов по лицу дочери.

«Затем Р. в спальной комнате дома стащил бабушку с дивана на пол, потребовав у неё деньги, нанёс удар ногой в бедренную часть правой ноги потерпевшей, после чего наступил на эту же ногу, 1 раз ударил ее кулаком в лицо», — отметили в суде.

Но лишь после того, как один из преступников приставил нож к горлу 60-летней женщины, его мать попросила дочь отдать деньги. В результате злоумышленникам достались пенсии потерпевших в сумме 36 тыс. рублей.

В результате нападения ветерану тыла был нанесён тяжкий вред здоровью. У неё диагностировали закрытый вколоченный перелом шейки бедренной кости справа, расценивающийся как повреждение, закрытый перелом ребра.

Подсудимые признали вину лишь частично, заявив, что они не били престарелую женщину. Тем не менее, суд признал их виновными и приговорил к 10 и 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчины также обязаны выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 и 150 тыс. рублей.