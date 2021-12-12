Москва, , 10:05 — REGNUM Космонавты государственной корпорации «Роскосмос» Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили жителей России с Днем Конституции, отмечаемым 12 декабря. Видеозапись поздравления 12 декабря размещена на официальной странице Роскосмоса в соцсети Twitter.

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«Друзья, с борта МКС вас приветствуют космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Мы рады поздравить всех россиян с важным днем в календаре нашей страны — Днем Конституции РФ», — сказал Шкаплеров,

Также он отметил, что День Конституции, по его мнению — это больше, чем официальный праздник и уточнил, что это памятная дата, когда был принят главный государственный документ, посвященный каждому жителю страны.

Кроме того, Дубров, в свою очередь отметил, что, благодаря Конституции РФ, жители страны имеют равные права и свободы, могут получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости, а также могут пользоваться здравоохранение, материальными благами, иметь частную собственность и защищать, как свои права, таки права своих близких.

«Дорогие соотечественники, мы искренне поздравляем вас с этим особым днем!», — заключил он.