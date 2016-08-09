Приднестровцы выбирают своего лидера в седьмой раз. Избирательные участки начали свою работу в 07:00. Завершится голосование в 20:00.
Согласно принятому ЦИК решению, в связи с эпидобстановкой в Приднестровье на каждом участке для голосования установлены рециркуляторы воздуха местного производства.
29 июля 1992 года по соглашению, подписанному президентами РФ и Молдавии, в регион были введены российские миротворцы. Они до сих пор остаются на территории непризнанной республики.
В 1992 году власти Молдовы попытались силой решить конфликт, в результате потеряв контроль над ПМР.
Напомним, жители Приднестровья добивались выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии.
Кишинев считает выборы главы Приднестровья незаконными. Накануне молдавские власти запретили въезд 9 гражданам России.
Международные наблюдатели прибыли на выборы в Приднестровье.
«Среди них общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха. Наблюдателями станут и представители Южной Осетии и Абхазии», — говорится в сообщении ЦИК непризнанной республики.
Наблюдатели должны будут дать оценку организации выборов в ПМР с точки зрения соблюдения международных избирательных стандартов.