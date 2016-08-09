В Приднестровье, где проживают свыше 200 тыс. граждан России, сегодня, 12 декабря, стартовали президентские выборы. Это уже седьмые выборы в истории Приднестровской Молдавской Республике (ПМР).

Президентом может стать гражданин Приднестровья в возрасте от 35 лет, не менее 10 лет проживающий на территории республики.

В этот раз на пост главы республики претендуют два кандидата: действующий президент Вадим Красносельский и депутат от Григориопольского района Сергей Пынзарь. Ещё двоим претендентам было отказано в регистрации, третий отозвал свое заявление.

Красносельский выдвинут «Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья».

Пынзарь — самовыдвиженец. Президент Молдовы Санду, отвечая на вопрос о грядущих выборах главы Приднестровья, заявляла, что власти страны «считают эти выборы незаконными». Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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