В Приднестровье, где проживают свыше 200 тыс. граждан России, 12 декабря 2021 года состоялись президентские выборы. Они стали седьмыми в истории Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). На пост главы республики претендовали два кандидата: действующий президент Вадим Красносельский и депутат от Григориопольского района Сергей Пынзарь. Ещё двоим претендентам было отказано в регистрации, третий отозвал свое заявление. Красносельский выдвинут «Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья». Пынзарь — самовыдвиженец. Победу одержал Вадим Красносельский, получивший поддержку 79,4% избирателей. За кандидатуру Сергея Пынзаря проголосовали 11,8% избирателей. Недействительными признаны 8,8% бюллетеней. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: В Приднестровье стартовало голосование на выборах президента

Clker-Free-Vector-Images Голосование в Приднестровье

10:02 12.12.2021 Международные наблюдатели прибыли на выборы в Приднестровье. «Среди них общественные и государственные деятели, политологи из России, Польши, Нагорного Карабаха. Наблюдателями станут и представители Южной Осетии и Абхазии», — говорится в сообщении ЦИК непризнанной республики. Наблюдатели должны будут дать оценку организации выборов в ПМР с точки зрения соблюдения международных избирательных стандартов.

10:02 12.12.2021 Кишинев считает выборы главы Приднестровья незаконными. Накануне молдавские власти запретили въезд 9 гражданам России.

10:03 12.12.2021 Напомним, жители Приднестровья добивались выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии.

10:03 12.12.2021 В 1992 году власти Молдовы попытались силой решить конфликт, в результате потеряв контроль над ПМР.

10:03 12.12.2021 29 июля 1992 года по соглашению, подписанному президентами РФ и Молдавии, в регион были введены российские миротворцы. Они до сих пор остаются на территории непризнанной республики.

10:05 12.12.2021 Приднестровцы выбирают своего лидера в седьмой раз. Избирательные участки начали свою работу в 07:00. Завершится голосование в 20:00. Согласно принятому ЦИК решению, в связи с эпидобстановкой в Приднестровье на каждом участке для голосования установлены рециркуляторы воздуха местного производства.

10:26 12.12.2021 За шесть дней досрочного голосования в Приднестровье свой выбор сделали 7799 граждан республики. Для сравнения, в 2016 году досрочно проголосовало в два раза меньше избирателей — 3208 человек. Накануне, 11 декабря, в последний день досрочного голосования, на участки пришли 3248 избирателей. Из них в Тирасполе — 1248, в Бендерах — 608, Григориополе — 234, Дубоссарах — 141, Каменке — 124, Рыбнице — 371, Слободзее — 521. Завтра в республике основной день выборов. ЦИК ПМР.

10:27 12.12.2021 Президентские выборы. gov-pmr.org (1).

10:28 12.12.2021 В Приднестровье прибыл польский политолог Ричард Бартон. Его задача — наблюдение за ходом президентских выборов в ПМР. Гость из Польши отметил значимость для него нахождения в Приднестровье в важный для страны электоральный период. Ричард Бартон обратил внимание на значительные позитивные перемены в облике республики — политолог бывал здесь и ранее.

10:29 12.12.2021 Для мониторинга выборов в республику приглашены представители разных стран. Но не все из них смогли прибыть в Приднестровье. Накануне Молдавия без объяснения причин депортировала девять граждан Российской Федерации. Среди них научные деятели, представители Общественной палаты РФ, правозащитники: Наталья Нарочницкая, Владимир Журавлев, Александр Холодов, Александр Брод, Евгений Бакланов, Павел Пожигайло, Владимир Егоров, Ирина Антонова. Тем не менее международное наблюдение за избирательным процессом вестись всё же будет. Центризбирком и руководство республики предоставят все необходимые организационно-технические и правовые условия для того, чтобы международные наблюдатели смогли полноценно выполнять свои задачи и осуществлять объективное и беспристрастное наблюдение. ЦИК ПМР.

10:30 12.12.2021 Информцентр ЦИК начал работу в 10:00 по местному времени. Его участниками стали международные наблюдатели, представители Верховного суда, Прокуратуры, уполномоченного по правам человека, приднестровские и зарубежные журналисты. Аккредитацию ЦИК ПМР для работы на выборах получили 153 журналиста, которые представляют 15 СМИ, в том числе четыре иностранных. В течение дня в Информационном центре члены ЦИК будут обнародовать актуальные данные о ходе голосования, сообщать о возможных нарушениях и жалобах. Запланировано несколько брифингов председателя и членов Центризбиркома. Своими впечатлениями и замечаниями по результатам наблюдения за ходом голосования поделятся международные наблюдатели.

11:14 12.12.2021 Первую информацию о ходе голосования глава ЦИК Елена Городецкая дала в 10:00 местного времени. Она рассказала о явке по состоянию на 9 утра. Явка — 16 796 Тирасполь — 5300 Бендеры — 2945 Слободзея — 2894 Дубоссары — 1305 Григориополь — 1954 Рыбница — 928 Каменка — 1460 Цифры с учетом досрочно проголосовавших за 6 дней. Цитата канала tsvtiraspol.

11:15 12.12.2021 На избирательных участках работают волонтеры. Всем детям дарят флажки.

11:16 12.12.2021 На участке в Протягайловке (село относится к Бендерам) много разной выпечки. Есть имбирные пряники с изображением известных мест Бендер — крепость, арка на Солнечном, орёл на въезде в город. А ещё пряники с гербом Приднестровья. Всё-таки выборы.

11:18 12.12.2021 Известный российский политолог Наталья Нарочницкая рассказала о том, почему Молдавия боится выборов в Приднестровье и хочет, чтобы на них никто не пошёл: «Почему они так этого боятся? Выборы даже на непризнанной территории — это как раз признак того, что территория управляется современными стандартами демократических институтов. Вот если бы выборы не проводились или люди не являлись на выборы — у всех врагов Приднестровья и России был бы повод сказать: а что там происходит? Поэтому выборы нужны, нужно на них являться, какой бы ни была позиция, потому что иначе у врагов будут поводы бросать камни». Цитата канала tsvtiraspol.

11:20 12.12.2021 К 9:00 проголосовали 16 796 приднестровцев. Из них в Тирасполе — 5300, Бендерах — 2945, в Григориополе — 1954, Дубоссарах — 1305, Каменке — 1460, Рыбнице — 938, Слободзее — 2894. Эти данные в ходе пресс-конференции озвучила глава Центризбиркома Елена Городецкая. Она также напомнила, что в течение шести дней, предшествовавших основному дню выборов, в республике проходило досрочное голосование. Участие в досрочном голосовании приняли 7799 граждан ПМР. На территории республики работает 257 избирательных участков. ЦИК ПМР.

11:21 12.12.2021 Президентские выборы. gov-pmr.org.

11:22 12.12.2021 Избирательный участок. Музыкальная пауза на участке. Смотреть со звуком. [[[video-0]]] Цитата канала tsvtiraspol.

11:40 12.12.2021 Ветеран Великой Отечественной Иван Иванович Сичинский на избирательном участке в с. Рашков. Ветерану 99 с половиной лет! Цитата канала tsvtiraspol.

11:45 12.12.2021 В Тирасполе один из участков открыт в ресторане, в Меренештах — в здании лесничества. В Приднестровье участки есть на почте, обувной фабрике, столовой, в админкорпусе КВИНТА. Почти все участки — в домах культуры и школах.

12:36 12.12.2021 На выборах в Приднестровье проголосовал действующий глава ПМР Вадим Красносельский. Кандидатура Красносельского выдвинута на этих выборах от «Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья». [[[video-1]]] Второй кандидат — самовыдвиженец Сергей Пынзарь. Цитата SputnikLive.

12:40 12.12.2021 Вадим Красносельский проголосовал. Его избирательный участок находится по Федько, в одной из спортшкол Тирасполя. Цитата канала tsvtiraspol.

13:11 12.12.2021 Очереди на участках все больше. Цитата канала tsvtiraspol.

13:45 12.12.2021 Все машины с приднестровскими номерами, которые едут в Дороцкое, останавливают молдавские полицейские и тщательно осматривают багажники.

13:45 12.12.2021 Молдавские полицейские задержали членов избирательной комиссии, которые ехали по приглашению граждан Приднестровья, проживающих в селе Дороцкое. Село Дороцкое — это спорная территория. Там живёт много граждан Приднестровья. Многие пенсионеры самостоятельно добраться до участков не могут. Машину с членами комиссии остановили. Сейчас на посту по дороге в Дороцкое идут разбирательства. Цитата канала tsvtiraspol.

13:55 12.12.2021 Предварительные итоги выборов в Приднестровье объявят 13 декабря. По словам главы ЦИК, голосование проходит без нарушений. Голосование на седьмых выборах президента ПМР проходит с 7:00 до 20:00 по местному времени (8:00 — 21:00 мск). На выборах зарегистрированы два кандидата: действующий президент Вадим Красносельский и депутат совета Григориопольского района Сергей Пынзарь. Графа «против всех» отсутствует, порога явки избирателей нет. Цитата канала SputnikLive.

14:25 12.12.2021 К 12:00 в республике проголосовали 70 026 избирателей. В Тирасполе свой выбор сделали 20 193 гражданина ПМР, в Бендерах — 11 614, Григориополе — 6886, Дубоссарах — 5473, Каменке — 4937, Рыбнице — 9046, Слободзее — 11 877. ЦИК ПМР.

17:53 12.12.2021 Председатель Центральной избирательной комиссии Приднестровья Елена Городецкая объявила о том, что президентские выборы в стране состоялись. Подробности в материале: ЦИК Приднестровья: президентские выборы состоялись

22:04 12.12.2021 В Приднестровье завершилось голосование на выборах президента, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии республики Елена Городецкая. Читайте подробнее: В Приднестровье завершилось голосование на выборах президента

06:59 13.12.2021 Вадим Красносельский в телеграм-канале: «Мы с вами определяли будущее Приднестровья. Пандемия коронавируса, которая настойчиво влияет на все сферы жизнедеятельности мирового сообщества, бесспорно, осложнила проведение выборов. Приднестровцы не первые, кто голосовал в стесненных обстоятельствах карантинных ограничений. И опыт других государств подтверждает, как непросто организовать безопасное с санитарно-эпидемиологической точки зрения голосование, обеспечив активность населения. Тем не менее все было сделано на высоком уровне. Не самыми комфортными и располагающими к воскресным прогулкам оказались сегодня и погодные условия. И все же приднестровцы пришли на избирательные участки. Каждый голос, каждый бюллетень, опущенный в урну для голосования, — это тот самый кирпичик, без которого невозможно построение демократического общества и правового государства. Приднестровский народ не привык надеяться на других и рассчитывает в первую очередь на себя…»

07:33 13.12.2021 Президентские выборы в Приднестровье проходят раз в пять лет. В день голосования республика обычно принимает множество гостей из стран дальнего и ближнего зарубежья. ЦИК и руководство страны организуют выборы, неукоснительно следуя принципам открытости и гласности. Так, на прошлые президентские выборы в Приднестровье прибыли 92 международных наблюдателя из 15 стран, а ход голосования освещали 10 иностранных СМИ.

07:33 13.12.2021 Голосование. cikpmr.com.

07:33 13.12.2021 В этом году число гостей, прибывших в республику ко дню голосования, несколько ниже — международные наблюдатели представляют лишь пять стран, а количество аккредитованных ЦИК иностранных СМИ — четыре. Частично это обусловлено общемировой пандемией, а частично необоснованным решением Молдавии, которая накануне выборов депортировала из страны девять граждан РФ. Российские эксперты планировали посетить Приднестровье в качестве международных наблюдателей.

07:34 13.12.2021 Сумел добраться в Приднестровье и российский журналист Семен Пегов. Впечатлениями от республики и организации президентских выборов он делится с приднестровскими журналистами: «Чувствуется масштаб большой, серьёзной страны, и это здорово. Меня поразило большое количество российских флагов. Я сначала думал, что это просто, может быть, люди любят Россию. А потом узнал, что это на законодательном уровне. Что, оказывается, флаг России приравнен к государственному, и на всех госучреждениях он находится рядом с флагом Приднестровья. И я был очень приятно удивлён. К сожалению, в России об этом знает мало людей. Моя задача об этом как можно громче рассказать».

08:07 13.12.2021 В Центризбиркоме не зафиксированы нарушения. Единичные жалобы, которые поступали в участковые избирательные комиссии, рассмотрены на заседаниях УИК и признаны необоснованными.

08:09 13.12.2021 МИД Румынии пообещал не признавать итоги выборов в Приднестровье. В Приднестровье 12 декабря проходили седьмые по счету выборы главы непризнанной республики. На выборах были зарегистрированы два кандидата: действующий президент республики Вадим Красносельский и депутат Григориопольского района Сергей Пынзарь.

08:23 13.12.2021 Своими впечатлениями от наблюдения за ходом голосования поделился глава официального представительства республики Южная Осетия Виталий Янковский. «Я присутствовал в качестве международного наблюдателя на открытии избирательного участка в селе Парканы. Вместе с коллегой из Абхазии мы объехали несколько участков в Бендерах и Тирасполе. Везде наблюдается слаженная работа членов участковых комиссий. На улице дождь, поэтому члены избиркомов стараются работать максимально оперативно, чтобы уважить всех приходящих. На участках созданы все условия для того, чтобы люди могли в полной мере реализовать свои избирательные права», — рассказал Виталий Янковский. Он также отметил: никаких нарушений или жалоб от избирателей к нему как международному наблюдателю не поступало.

08:54 13.12.2021 Избирательный участок. gov-pmr.org.

12:12 13.12.2021 ЦИК подводит итоги выборов. Сначала рассматривают жалобы. Потом оглашение результатов. Одна из жалоб — должны или не должны быть шторки в кабинках.

12:22 13.12.2021 ЦИК: в Избирательном кодексе прописано, что должна быть соблюдена тайна голосования. Она была соблюдена. Количество или наличие шторок — в законе не оговорено. Поэтому жалобу отклонили.

12:37 13.12.2021 Избирательные участки в Дубоссарах посетили депутаты верхней и нижней палат Государственной думы РФ Владимир Сипягин, Николай Новичков и Сергей Муратов. На пяти участках, в которых успели побывать, российские парламентарии отметили активность избирателей. По мнению депутатов, это говорит о высоком уровне доверия граждан к электоральным процессам внутри страны, их желании принимать участие в формировании органов государственной власти. Парламентарии отметили: «Члены участковых комиссий демонстрировали уверенное знание избирательного процесса, его правовых нюансов и тех полномочий, которыми они наделены в рамках действующего в республике законодательства. Они были спокойны и уверены в своих действиях. Вероятно, их спокойствие передалось и избирателям — атмосфера на участках праздничная. Люди, несмотря на непогоду, приходят на участки и голосуют семьями». Депутаты подчеркнули и особое отношение организаторов голосования к молодым избирателям. Члены комиссий постарались сделать так, чтобы день выборов стал для них по-настоящему праздничным. Тем, кто голосовал впервые, на избирательных участках члены комиссий вручали небольшие символичные подарки. ЦИК.

13:30 13.12.2021 Вадим Красносельский побеждает на выборах президента Приднестровья. По предварительным данным ЦИК, за него проголосовали 79,4% избирателей. Цитата SputnikLive.

13:31 13.12.2021 ЦИК огласил окончательную явку на выборах. Проголосовало 143 054 человека. Это 35,2%.

13:31 13.12.2021 Сергей Пынзарь набрал 16 914 голосов (11,8%).

13:37 13.12.2021 Реальных конкурентов у действующего президента Приднестровья Вадима Красносельского нет. Об этом заявил 13 декабря ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников. Подробности в материале: Эксперт: В Приднестровье у Красносельского нет конкурентов

13:40 13.12.2021 Оппозиция в Приднестровье в лице тех людей, которые выступают с критикой власти, не представила реальной альтернативы развития. Об этом ИА REGNUM заявил 13 декабря директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников. Подробности в материале: Эксперт: Приднестровье сохраняет суверенитет, и для людей это главное

13:54 13.12.2021 Ситуацию в Приднестровье накануне и во время выборов пытались накалить власти Молдавии. Об этом 13 декабря заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников. Читайте также: Эксперт: Власти Молдавии пытались противодействовать выборам президента ПМР

14:00 13.12.2021 Международные наблюдатели из Нагорного Карабаха высоко оценили организацию выборов в ПМР. cikpmr.

14:02 13.12.2021 Тем временем Румыния объявила, что не признаёт выборы в Приднестровье. Об этом объявил МИД Румынии, добавив, что Румыния выступает за территориальную целостность Молдавии без ущерба для ее европейского будущего.

14:44 13.12.2021 Международные наблюдатели из Нагорного Карабаха высоко оценили организацию выборов в ПМР (2) cikpmr.

14:53 13.12.2021 По предварительным итогам выборов президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), победил действующий глава государства Вадим Красносельский. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ПМР. Читайте подробнее: ЦИК Приднестровья обнародовал предварительные итоги выборов президента

15:18 13.12.2021 Руководство Приднестровья будет добиваться возобновления переговоров по урегулированию конфликта с Молдавией. Об этом 13 декабря заявил действующий глава Вадим Красносельский, побеждающий на состоявшихся в воскресенье президентских выборах.

15:19 13.12.2021 «Мы не оставляем попыток вернуть молдавскую сторону за стол переговоров. Не прерываем контактов. Мы открыты для диалога и настаиваем на его возобновлении. Это нужно людям, которые из-за того, что многие моменты в наших отношениях не урегулированы, ежедневно сталкиваются с самыми разными трудностями», — завил ТАСС Вадим Красносельский . Он добавил, что конструктивный диалог возможен только при исполнении прежних договоренностей. «Какой смысл искать новые договоренности, если прежние лежат мертвым грузом? К тому же нам просто не с кем разговаривать. Молдавия не сочла нужным даже назначить переговорщика со своей стороны», — сказал он.

16:20 13.12.2021 Президент Приднестровья Вадим Красносельский голосует на выборах президента. president.gospmr.org

17:03 13.12.2021 Власти Приднестровья видят в России гаранта безопасности на Днестре, друга и партнера, считает Вадим Красносельский. «Россия была, есть и, уверен, останется для нас другом, партнером, гарантом мира и безопасности. Приднестровье как не отделяло себя от русского мира, так и остается его неотъемлемой частью. Мы благодарны России за любого рода поддержку и помощь, часто ищем содействия у российских коллег, и к нашим обращениям никогда не оставались глухи», — сказал в интервью ТАСС Красносельский.

17:03 13.12.2021 «Мы признательны за прямые контакты, за поддержку соотечественников, проживающих в Приднестровье, самое главное — за обеспечение мира на приднестровской земле, который уже тридцать лет надежно охраняют российские миротворцы. Надо отметить, что, создавая комфортные условия проживания в Приднестровье, мы делаем это в том числе для сотен тысяч российских граждан», — отметил Красносельский.

17:06 13.12.2021 Президент ПМР Вадим Красносельский пообщался с журналистом ТАСС Валерием Демидецким. Полный текст.

18:06 13.12.2021 Выборы в Приднестровье. president.gospmr.org

18:12 13.12.2021 13 декабря в Центризбирком ПМР поступили несколько аналогичных жалоб от граждан ПМР на отсутствие в избирательных бюллетенях графы «Против всех». Данные жалобы были рассмотрены в ходе прошедшего заседания ЦИК ПМР, на котором присутствовали заявители Поповский С. Г., Леонов Л.А., Штембуляк А.В. Центризбирком принял решение оставить жалобы без удовлетворения, так как требования заявителей противоречат Избирательному кодексу, который на выборах президента ПМР не предусматривает наличие в избирательных бюллетенях графы «Против всех». Три жалобы жителей республики касались отсутствия в кабинах для голосования четвертой шторки. Члены Центризбиркома приняли решение оставить данные жалобы без удовлетворения, так как нормы избирательного законодательства не регламентируют количество шторок, предписывая создание таких условий для голосования, которые позволили бы соблюсти тайну волеизъявления граждан. При принятии решения о том, чтобы в кабинах для голосования было три, а не четыре шторки, Центризбирком руководствовался рекомендациями Оперативного штаба. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией Оперштаб рекомендовал устанавливать кабинки для голосования без передней шторки, обеспечивая тем самым лучшее проветривание. Трехстворчатые кабинки для голосования в Приднестровье используют не в первый раз — Оперштаб устанавливал такие требования и при проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ, и на выборах в единый день голосования в 2020 году. Всего в Центризбирком поступило 11 жалоб. Все они были рассмотрены на прошедшем заседании. Центризбирком ПМР

18:12 13.12.2021 Избирательный участок в Приднестровье. president.gospmr.org.

18:15 13.12.2021 Официальные результаты выборов: Центризбирком принял Постановление об определении результатов выборов президента ПМР и регистрации избранного президента. Согласно представленным участковыми избирательными комиссиями протоколам об итогах голосования, избранным признан президент ПМР Вадим Красносельский, получивший 113 620 голосов — более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Кандидатуру кандидата в президенты Сергея Пынзаря поддержали 16 914 избирателей. Участие в голосовании приняли 143 054 приднестровца. Из них: в Тирасполе — 42 068, Бендерах — 24 414, Григориопольском районе и г. Григориополь — 12 071, Дубоссарском районе и г. Дубоссары — 10 682, Каменском районе и г. Каменка — 8814, Рыбницком районе и г. Рыбница — 21 937, Слободзейском районе и г. Слободзея — 23 068. Центризбирком ПМР

18:17 13.12.2021 Полномочный представитель Республики Абхазия в ПМР Александр Ватаман на прошедших выборах присутствовал в качестве международного наблюдателя. В день голосования он совместно с главой официального представительства республики Южная Осетия Виталием Янковским посетил избирательные участки в Тирасполе, Бендерах и Слободзее, сообщает Центризбирком ПМР 13 декабря.

18:18 13.12.2021 Сегодня, 13 декабря, Александр Ватаман опубликовал итоги мониторинга. Среди прочего международный наблюдатель отметил: «Полученная в ходе наблюдения информация подтверждала, что процесс голосования организован на достаточно высоком уровне и в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики». Представитель Абхазии подчеркнул также высокую степень готовности избирательных участков и хорошую организацию работы избиркомов.

18:18 13.12.2021 Выборы в Приднестровье. president.gospmr.org.

18:19 13.12.2021 Результаты наблюдения Александр Ватаман и Виталий Янковский отразили и в заявлении «О результатах наблюдения за подготовкой и проведением выборов Президента Приднестровья». Документ поступил в ЦИК ПМР.

18:19 13.12.2021 В заявлении международные наблюдатели от Абхазии и Южной Осетии признают прошедшие в Приднестровье президентские выборы свободными и открытыми. Констатируют, что выборы явились «важным фактором дальнейшей демократизации общественной жизни Приднестровья, еще более укрепили основы государственного суверенитета и демократические устои страны, стали отражением стабильного поступательного социально-экономического развития государства».

18:20 13.12.2021 Выборы в Приднестровье. gov-pmr.org

18:24 13.12.2021 Победу одержал действующий президент Вадим Красносельский, получивший поддержку 79,4% избирателей. За кандидатуру Сергея Пынзаря проголосовали 11,8% избирателей. Недействительными признаны 8,8% бюллетеней. Напомним, согласно избирательному законодательству Приднестровья, избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более половины голосов избирателей̆, принявших участие в голосовании. Участие в голосовании приняли 143 054 приднестровца. Активность избирателей составила 35,2%.

18:25 13.12.2021 Вадим Красносельский. (сс) Пресс-служба Верховного Совета Приднестровья

18:55 13.12.2021 В день голосования 12 декабря мониторинг выборов вели международные наблюдатели из России, Польши, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Абхазии.

18:55 13.12.2021 Наблюдатели отмечают: в ходе голосования нарушений выявлено не было, выборы прошли в рамках действующего в республике законодательства и в соответствии с международными избирательными стандартами.

19:53 13.12.2021 Центризбирком Приднестровья. cikpmr.com

19:57 13.12.2021 Вадим Красносельский в интервью ТАСС: «Главное, что Приднестровье живет. Не выживает, не существует, а именно живет, причем не только сегодняшним днем. Несмотря на сложнейшие обстоятельства — пандемию и связанные с ней ограничения и траты, международную непризнанность республики, нежелание Молдавии вести переговоры и отказ исполнять достигнутые ранее договоренности, введение в одностороннем порядке разного рода ограничений, которые, как палки, вставленные в колеса, мешают движению вперед, и многие другие негативные факторы, — Приднестровье развивается. Нет критического снижения экономических показателей. По многим направлениям есть положительная динамика. Мы в полной мере исполняем социальные обязательства. Причем заметьте, в Приднестровье государственные гарантии, льготы, меры поддержки шире, чем у многих наших соседей. Наши граждане обеспечены светом, газом, теплом. Нет дефицита продуктов».

21:07 13.12.2021 Вадим Красносельский: «Приднестровье больше трех десятилетий — самостоятельное государство. Мы должны были спросить у них (Молдавии — прим.) разрешения на проведение выборов? Они у нас спрашивали, когда пытались отобрать у нас родной язык, нашу культуру и традиции, когда с оружием пришли в мирные приднестровские города, когда выбирали свой проевропейский вектор? Нет, не спрашивали. И мы не должны. У нас свой вектор, своя дорога, свое государство. Наши пути давно разошлись, и, думаю, все попытки связать несвязуемое тщетны».

21:07 13.12.2021 Приднестровье. Иван Шилов © ИА REGNUM

22:13 13.12.2021 Вадим Красносельский: «Мы не оставляем попыток вернуть молдавскую сторону за стол переговоров, не прерываем контактов. Мы открыты для диалога и настаиваем на его возобновлении. Это нужно людям, которые из-за того, что многие моменты в наших отношениях не урегулированы, ежедневно сталкиваются с самыми разными трудностями».

22:54 13.12.2021 Баннер cikpmr.com

09:11 14.12.2021 Вадим Красносельский будет возглавлять Приднестровье еще пять лет. В ЦИК подвели итоги выборов президента. За Красносельского отдали голос почти 80% пришедших на выборы.

12:23 14.12.2021 Действующие глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает прошедшие выборы президента ПМР демократическими. Об этом он заявил на пресс-конференции в Тирасполе. Читайте также: Красносельский прокомментировал итоги выборов президента Приднестровья

12:25 14.12.2021 Вадим Красносельский. vspmr.org

14:01 14.12.2021 Госдума в ходе заседания рассмотрит протокольное поручение в связи с депортацией граждан РФ с территории Молдавии. Десять граждан РФ, среди которых общественные, политические деятели, ученые, эксперты, были депортированы по прибытии в аэропорт Кишинева, им не дали понаблюдать за выборами главы Приднестровья. Читайте также: Госдума запросит в правительстве ответ на депортацию граждан РФ из Молдавии

14:04 14.12.2021 ЦИК Приднестровья может считать выборы президента республики «состоявшимися и действительными», но мы не можем считать политику нашего правительства в отношении Приднестровья ни состоятельной, ни действенной, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 14 декабря. Об этом: Приднестровье остаётся не признанным Россией. Итоги выборов там — следствие

15:13 14.12.2021 Выборы [Дарья Антонова © ИА REGNUM]