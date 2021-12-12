Калачинск, Омская область, , 09:52 — REGNUM В Калачинском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 35-летний местный житель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, ранее ему позвонили якобы из банка.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Звонивший рассказал, что на имя сельчанина неизвестные оформили кредит. Чтобы злоумышленники не смогли его оформить, гражданину предложили самому прийти в банк и взять кредит на ту же сумму — 4,9 млн рублей.

«Женщина рассказала о правилах поведения в отделении, уверяла, что есть определенные подозрения — скорее всего, кто-то из местных сотрудников может оказывать помощь мошенникам», — отметили в ведомстве.

Взяв заём, мужчина перевёл деньги на так называемые резервные ячейки. Для убедительности мошенники подключили к разговору ещё одного человека, который представился сотрудником полиции, который также заявил о необходимости перевести деньги.

Лишь по возвращении домой он позвонил в горячую линию банка, где ему рассказали, что он стал жертвой мошенников.