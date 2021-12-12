Калачинск, Омская область, 12 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Калачинском районе Омской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 35-летний местный житель. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, ранее ему позвонили якобы из банка.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Звонивший рассказал, что на имя сельчанина неизвестные оформили кредит. Чтобы злоумышленники не смогли его оформить, гражданину предложили самому прийти в банк и взять кредит на ту же сумму — 4,9 млн рублей.

«Женщина рассказала о правилах поведения в отделении, уверяла, что есть определенные подозрения — скорее всего, кто-то из местных сотрудников может оказывать помощь мошенникам», — отметили в ведомстве.

Взяв заём, мужчина перевёл деньги на так называемые резервные ячейки. Для убедительности мошенники подключили к разговору ещё одного человека, который представился сотрудником полиции, который также заявил о необходимости перевести деньги.

Лишь по возвращении домой он позвонил в горячую линию банка, где ему рассказали, что он стал жертвой мошенников.