Вашингтон, 12 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Лучшей видеоигрой 2021 года по версии тематического портала Polygon признан проект Inscryption студии Daniel Mullins Games. Список лучших игр опубликован на сайте портала.

343 Industries Halo Infinite

Специализирующийся на рецензировании компьютерных игр портал ежегодно публикует список лучших проектов года. Старший редактор портала Майк Махарди отметил, что из-за продолжающейся пандемии COVID-19 в 2021 году вышло не слишком много высокобюджетных проектов.

Это подстегнуло интерес к инди-играм — проектам, созданными небольшими коллективами разработчиков без больших финансовых затрат. Один из таких проектов — карточный хоррор Inscryption — признан порталом лучшей игрой года.

Второе место авторы отдали приключенческой 2D-игре Chicory: A Colorful Tale. Третью строчку занял шутер Halo Infinite. Пятёрку лучших игр года замкнули Metroid Dread и Resident Evil Village. В список десяти лучших проектов также вошли Hitman 3, Death's Door, Wildermyth, Psychonauts 2 и Unsighted.