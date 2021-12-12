Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на месте снесённого дома, расположенного на улице Суворова, обнаружены вековые подземелья. Об этом сообщают активисты в группе парк-музей «Парамоны» в Facebook.

ИА REGNUM Старинные арки

«Соратник из группы «Поток» сообщил, что под снесённым домом Аксёнова открыли целый ряд мощных кирпичных арок. Ясно, что подземные пространства как минимум двух соседних домов были объединены в одно целое. Мощные кирпичные арки образовывали под домами мощную складскую (а, возможно, и транспортную) систему. За арками явно видны заложенные кирпичами ещё более мощные своды», — написал общественник Александр Сушков.

Активисты напомнили о сети подземелий, которая существовала в Ростове-на-Дону в прошлых столетиях. И эта особенность города могла бы стать одной из точек притяжения туристов.