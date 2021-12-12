Лас-Вегас, США, , 09:48 — REGNUM Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Чарльз Оливейра победил досрочно представителя США Дастина Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 269, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При этом в первом раунде инициативой завладел американец, который едва не отправил в нокаут своего оппонента. Во втором раунде Оливейра почти сразу перевел схватку в партер и в итоге победил досрочно, проведя Порье удушающий прием.

Таким образом бразилец смог сохранить свой титул чемпиона легчайшего дивизиона UFC.

Отметим, эта победа стала 32-й (29 — досрочно) в активе 32-летнего Чарльза Оливейры в ММА при восьми поражениях. Для 32-летнего Дастина Порье это поражение стало седьмым при 28 (21 — досрочно) победах.