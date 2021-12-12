12 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента США Джо Байдена о том, что планов отправлять войска на Украину в случае «российского вторжения» у США никогда не было.

Оксана Переможенко, , 15:18 — REGNUM Планов отправлять войска на Украину в случае «российского вторжения» у США никогда не было. Об этом 11 декабря заявил президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналиста о том, отказался ли Вашингтон от этой идеи.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никогда не было таких планов», — цитирует Байдена РИА Новости.

Заявление Байдена обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, «Бородатая Бабушка» и Klymenko Time. Многие указали на то, что Штаты никогда не скрывали того, что отправлять своих военных на Украину «в случае чего» они не намерены, но вместе с тем украинские политики заявляли об обратном.

«Пфф, они никогда этого и не скрывали. То, что напридумывали и возомнили себе наши идиоты, это исключительно проблема этих идиотов», — отреагировала Наталья.

«Это и без заявления было понятно, ведь цель Соединенных Штатов не защитить Украину, а всеми возможными способами надавить на Москву, чтобы она стала против Китая. К нам у них такое же отношение, как и к русским, — если в войне перебьют друг друга, то ничего страшного», — считает Эдуард.

Помощь от США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они никогда за Украину воевать не будут, их задача стравить нас друг с другом… это не впервые», — добавил Александр.

«А если учесть то, что у Украины на самом деле совсем другие проблемы, а не РФ, то совсем уж некрасиво получается», — пишет «Эльфик».

"Так они везде в африканских отсталых и неблагополучных странах всегда так действуют, а поскольку Украина сейчас как Сомали, то зачем менять методичку, если и так все почти гладко складывается», — написал один из комментирующих.

«Так это поведение захватчиков в колонии. Чего другого можно было ожидать?» — недоумевает BluesFox.

«Дык это колониальная политика, мы вам — бусы и зеркальца, а вы нам — золото и бриллианты», — пишет I U.

«Бусинки, зеркальца (ну сейчас ещё к этому печеньки добавили) — в обмен на полезные ископаемые, предприятия, если есть, и дешёвую рабсилу. Это у них родовая память ещё со времён открытия Америки, колонизации Индии и Африки. Даже Шветку (белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую — О. П.) в Белом доме по привычке печеньками кормили, а она и рада была, как ребенок», — отметил один из комментирующих.

«Так наши придури сдали же им страну за печеньки, но ещё продолжают хотеть в НАТО!» — отреагировал 63 112.

«Та, понятно, что мы будем полем боя, не дай Бог», — добавил Tarik T.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Уже не знают, из какого ещё утюга крикнуть, что воевать за Украину не будут», — пишет «Сквач».

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Добавим, американский лидер отметил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины будут иметь место экономические последствия. Президент США Джо Байден также добавил, что при нападении России на Украину американская военная помощь будет оказана только соседним странам. По словам американского лидера, речь идёт о том, чтобы укрепить страны «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) на восточном фланге НАТО.