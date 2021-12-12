Тирасполь, 12 декабря 2021, 09:44 — REGNUM 12 декабря в Приднестровье, где проживают свыше 200 тыс. граждан РФ, началось голосование на выборах президента. По данным Центральной избирательной комиссии региона, в 08:00 мск открылись 255 избирательных участков.
Выборы проходят в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки: сохраняется масочный режим, необходимо соблюдать соцдистанцию, действуют штрафы за нарушение требований.
Пункты для голосования снабжены дезинфицирующими средствами.
В бюллетенях — два кандидата: Вадим Красносельский (действующий президент) и Сергей Пынзарь (депутат районного совета Григориополя).
Голосование завершится в 22:00 мск.