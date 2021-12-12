Тоджинский район, Тува, , 09:42 — REGNUM В Тоджинском районе Тувы следователи организовали проверку по факту гибели работника при обрушении породы в шахте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия произошла вечером 11 декабря.

Шахта hangela

По предварительным данным, в шахте горно-обогатительного предприятия находились пять человек. Около 18 часов произошло обрушение породы (крупногабаритного камня), в результате чего один работник погиб на месте. Остальные не пострадали и были подняты на поверхность.

«В настоящее время для установления причины смерти погибшего работника назначена судебно-медицинская экспертиза, следователем с участием следователя-криминалиста следственного управления проводится осмотр места происшествия», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соседней Бурятии погиб проходчик в забое рудника. Предположительно, мужчина погиб в результате отравления угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ.

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