Берлин, , 09:36 — REGNUM Новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, которую назначили на этот пост 8 декабря, попала в сложное положение из-за своей позиции по газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2»). Об этом пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье, которую опубликовало 11 декабря издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Анналена Бербок Tobias Specht

Как напомнил автор материала, являясь представительницей сопредседателем партии «Союз-90» / «Зеленые», Бербок неоднократно высказывалась против строительства и запуска указанного трубопровода.

При этом данный проект активно поддерживает СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) и потому новой главе МИД пришлось кардинально изменить свою позицию.

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. — ред.) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — говорится в статье.

Также указывается, что теперь, когда Бербок заняла пост главы МИД Германии, ей все время напоминают о высказываниях против строительства «СП-2», на что она предпочитает не отвечать.

«Однако разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины», — добавляет Лейтойзер.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря стало известно, что гипотетический военный конфликт России и Украины может повлечь за собой блокировку проекта газопровода «Северный поток — 2» администрацией нового германского канцлера Олафа Шольца.