Барнаул, , 09:35 — REGNUM По итогам первого заседания Избирательной комиссии Алтайского края состава 2021−2026 годов обнародован новый состав руководящего состава — председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Избирательная комиссия сформирована в количестве 14 членов с правом решающего голоса на основании предложений политических партий, ЦИК России, крайизбиркома предыдущего состава и представительных органов муниципальных образований. По семь кандидатур назначены губернатором Алтайского края Виктором Томенко и Алтайским краевым законодательным собранием.

Состав комиссии обновился примерно на треть — у девяти членов с правом решающего голоса уже есть опыт работы в крайизбиркоме. Кроме того, все члены комиссии имеют высшее образование, причем 12 человек — высшее юридическое, из них два члена комиссии — ученую степень в области юриспруденции, уточняют в крайизбиркоме.

В ходе тайного голосования председателем Избирательной комиссии Алтайского края созыва 2021−2026 годов единогласно избрана Ирина Акимова, возглавляющая комиссию с 2009 года. На должность заместителя председателя крайизбиркома предложена кандидатура Евгения Суворова, которого также поддержали все 14 членов комиссии. Секретарем единогласно избрана Анна Пономаренко, имеющая богатый опыт организации и проведения избирательных кампаний различного уровня в составе избирательной комиссии Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению АКЗС, правом решающего голоса наделены семеро человек.

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