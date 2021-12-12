Ростов-на-Дону, 12 декабря, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на 16 декабря запланирована комплексная тренировка муниципальной системы оповещения населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Система оповещения при ЧС

В этот день в 11:20 мск в Ростове-на-Дону включатся электросирены и состоится передача речевой информации по радиостанциям и в телеэфире. Чтобы прослушать учебное сообщение, горожанам следует включить телевизор на один из каналов — «Дон 24» или «Дон-ТР» или радио на одну из программ УКВ или FM-диапазона.

Ростовчанам советуют быть всегда внимательными к подобным сигналам и сообщениям.