Северный район, Оренбургская область, , 09:33 — REGNUM В Северном районе Оренбургской области прокуратура проводит проверку по факту отравления семьи угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Форма прокурора

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Инцидент произошёл в селе Северном ночью 12 декабря. Мужчина, женщина и трое их детей были госпитализированы.

В ходе проверки прокуратура даст оценку условиям и причинам, способствовавшим этому ЧП, и состоянию газового оборудования. Также предстоит оценить действия уполномоченных должностных лиц, ответственных за техническое обслуживание, а также за проверку и ремонт внутридомового газового оборудования.