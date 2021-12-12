Красноярск, 12 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В Красноярске правоохранители организовали проверку по факту ДТП, в котором пострадала пожилая женщина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, за рулём автомобиля был 16-летний подросток.

ГУ МВД по Красноярскому краю В Красноярске подросток на ВАЗ-2107 сбил пожилую женщину

По данным ведомства, днём он взял машину отца и поехал кататься по Октябрьскому району города. В дворовом проезде подросток не справился с управлением и сбил 70-летнюю горожанку. Последней оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Против водителя возбудили административное дело за нарушение правил дорожного движения. В отношении его родителей ведётся проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

«Семье подростка придется оплатить штраф на сумму более 46 000 рублей и возместить ущерб за лечение пешехода», — отметили в управлении.