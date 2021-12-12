Москва, , 09:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма «Новейшая история» рассказал, что в 1990-х годах ему приходилось подрабатывать частным извозом. Фрагменты фильма 11 декабря обнародовал телеканал «Россия 24».

«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но … и это тоже было», — рассказал он.

В фильме Путин также рассказал о как минимум одном сотруднике ЦРУ в числе советников, работавших в 1990-е годы в правительстве.

«В конечном итоге дело вылилось в судебные процессы. В ходе этого судебного процесса выяснилось, что он был кадровым сотрудником ЦРУ», — отметил Путин.