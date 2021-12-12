Токио, , 09:25 — REGNUM Вспышка птичьего гриппа обнаружена на птицеферме в префектуре Аомори (Япония). Теперь на ферме уничтожат примерно 7 тыс. птиц. Об этом 12 декабря передает Kyodo.

По данным администрации префектуры, руководство птицефермы сообщило об обнаружении мертвых птиц 10 декабря. Генетические анализы показали наличие высокопатогенного штамма Н5 птичьего гриппа.

В радиусе 3 км вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, введен карантин на транспортировку кур и яиц.

За пределы 10-километровой зоны запрещен вывоз птицы и яиц.