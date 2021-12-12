Сиэтл, США, 12 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» переиграл в овертайме команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра состоялась на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле и закончилась победой гостей в овертайме со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 4:4. В составе «Коламбуса» голами отличились датский форвард Оливер Бьёркстранд (29-я минута), Джек Рослович (32-я) и оформивший в матче дубль Макс Доми (37-я и 40-я). У «Сиэтла» шайбы забили Джаред Макканн (34-я), Джейден Шварц (44-я, в большинстве), Морган Гики (45-я) и Винс Данн (56-я).

Победу гостям в овертайме принес гол Джейка Бина (61-я).

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем мачте «Коламбус», проигравший две прошлые встречи, 15 декабря сыграет на выезде с клубом «Ванкувер Кэнакс». «Сиэтл» потерпел третье подряд поражение и в этот же день также гостях встретится с командой «Сан-Хосе Шаркс».