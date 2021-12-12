Вашингтон, , 09:24 — REGNUM В случае «вторжения» России на Украину американские войска будут направлены в соседние с последней страны Восточной Европы. Об этом 11 декабря заявил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил американский лидер, при таком варианте развития событий, США намерены укрепить страны «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония), находящиеся на восточном фланге НАТО.

В то же время, он опроверг планы о размещении на Украине американского военного контингента.

«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 («Бухарестская девятка») — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — сказал американский лидер.

При этом Байден отметил, что он предупредил о такой возможности президента России Владимира Путина во время переговоров, которые прошли 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена согласилась оказать Украине военную помощь на общую сумму $200 млн, однако задерживает ее поставки, чтобы не нагнетать обстановку.