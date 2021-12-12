Вашингтон, 12 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В случае «вторжения» России на Украину американские войска будут направлены в соседние с последней страны Восточной Европы. Об этом 11 декабря заявил президент США Джо Байден, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Как уточнил американский лидер, при таком варианте развития событий, США намерены укрепить страны «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония), находящиеся на восточном фланге НАТО.

В то же время, он опроверг планы о размещении на Украине американского военного контингента.

«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 («Бухарестская девятка») — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», — сказал американский лидер.

При этом Байден отметил, что он предупредил о такой возможности президента России Владимира Путина во время переговоров, которые прошли 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что администрация президента США Джо Байдена согласилась оказать Украине военную помощь на общую сумму $200 млн, однако задерживает ее поставки, чтобы не нагнетать обстановку.