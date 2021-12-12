Орджоникидзевский район, Хакасия, 12 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В горах Орджоникидзевского района Хакасии пропали двое туристов из Лесосибирска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, днём 11 декабря они выехали на двух снегоходах покататься, но на базу не вернулись.

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Обеспокоенные сотрудники полиции сообщили о происшествии спасателям. Как отмечается, о маршруте туристы никому не сообщили.

«Как только информация поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хакасии, в район поиска выдвинулись спасатели, погрузив два снегохода на тяжелую технику», — отметили в управлении.

12 декабря к месту происшествия вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России, который будет вести поиски с воздуха.