Москва, , 09:18 — REGNUM Члены долговременной экспедиции Международной космической станции Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили соотечественников с Днём Конституции. Видеоролик с поздравлением опубликован 12 декабря на сайте Роскосмоса.

Антон Шкаплеров на МКС Instagram Антона Шкаплерова

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Космонавт Шкаплеров отметил, что День Конституции является не просто официальным праздником. Он напомнил, что в эту памятную дату был принят главный государственный документ.

«Благодаря именно этому главному российскому документу мы все имеем равные права и свободы. Можем получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости. Мы может пользоваться здравоохранением, материальными благами, иметь частную собственность, защищать собственные права и права своих близких», — добавил космонавт Дубров.

Пётр Дубров находится на орбитальной станции с апреля 2021 года. Для него эта миссия стала первым космическим полётом.

Антон Шкаплеров прибыл на МКС в октябре 2021 года вместе с «киноэкипажем» в составе режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. Шкаплеров совершает уже четвёртую экспедицию в составе экипажа МКС.